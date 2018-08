„Na náměstí u parlamentu je velké množství ozbrojených policistů. Záchranáři ošetřují menší skupinu lidí, kteří sedí na zemi před Westminsterským palácem. Svědek, který si nepřál být jmenován řekl, že malý hatchback nejprve najel do skupiny cyklistů a zdálo se, že úmyslně,“ hlásí z místa reportér BBC Jonathan Blake.

Ozbrojení policisté nedaleko budovy parlamentu v Londýně. Do bariéry tam najelo auto.

FOTO: Hannah Mckay, Reuters

Podle informací Scotland Yardu není nikdo ze zraněných ohrožen na životě.

Po Twitteru kolují snímky, na nichž má být řidič auta, které nabouralo do bariéry před parlamentem.

Strážci zákona podle Euronews prostor kolem bariéry a nabouraného auta vyklízejí, na záběrech pořízených u místa incidentu je vidět několik přijíždějících policejních aut. Přilehlá stanice metra Westminster byla uzavřena.

Londýnská policie na místě, kde vůz naboural do brány budovy parlamentu

FOTO: Hannah Mckay, Reuters

Kromě policistů na místě zasahují také hasiči a několik vozů záchranářů.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn