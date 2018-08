jz, Novinky, DPA

„Nebývalé horko zažívá také Skandinávie. Rekordy láme Norsko, kde naměřili 32 stupňů. Přesto tam jsou teploty jen o pět stupňů vyšší, než je průměr,“ řekla Honsová. Nejhůře je podle jejích slov zasažen střed Evropy, tedy Česko a Německo.

Rodina prochází vysušeným korytem jedné z nejdůležitějších evropských řek – Rýnem. V pozadí panorama Düsseldorfu.

FOTO: Wolfgang Rattay, Reuters

Některé jaderné elektrárny v Německu snížily produkci, protože voda z řek, kterou používají k ochlazování, je příliš teplá, napsala agentura DPA. Nízká úroveň hladiny řek komplikuje i lodní dopravu. Na Odře ve východním Německu už zakázali lodní provoz.

Výrazně se oteplila voda v Baltském moři, na některých místech dosahuje až 23 stupňů. S tím souvisí také množení bakterií. Polské úřady kvůli tomu zakázaly na padesáti plážích u Baltského moře koupání.

V zemích, jako jsou například Itálie či Řecko, rtuť teploměru sice také stoupá nad 30 stupňů, pro tyto oblasti jsou to ale běžné letní teploty. Horký vzduch z afrického kontinentu, který s sebou přinese výrazně vyšší teploty, než jsou obvyklé pro letní období, začal proudit do Španělska a do Portugalska. Tamější meteorologové vydali varování před vysokými teplotami.

Ve Velké Británii počasí připomíná spíše podzim než léto.

FOTO: Toby Melville, Reuters

Jednou z mála oblastí, kde momentálně panují příjemnější teploty, jsou nyní Kanárské ostrovy, kde je pouhých 25 stupňů, a také chorvatská Pula. Tam je oblačno a meteorologové naměřili 28 stupňů Celsia.

„Podstatně chladněji je ve Velké Británii a ve Skotsku, kde prší a teploty nepřesahují 20 stupňů,“ uvedla Honsová. Za podstatně větším ochlazením by se nyní musel člověk vypravit například do chilské Patagonie či argentinské Ohňové země, kde panuje zima. Teploty se tam pohybují kolem čtyř stupňů a prší nebo padá sníh.