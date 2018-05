Němcům zmizelo neznámo kam 17 odsouzených teroristů

Německá spolková země Severní Porýní-Vestfálsko hledá na základě zatykače 17 lidí, kteří byli pravomocně odsouzeni kvůli terorismu, ale nenastoupili do vězení. Uvedl to server týdeníku Focus s odvoláním na informace zemského ministerstva spravedlnosti. Nástupu do vězení se v této spolkové zemi vyhýbá dalších 4512 odsouzených.