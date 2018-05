Novinky

„Národní policie zadržela čtyři členy gangu, který údajně distribuoval drogy. Údajní dealeři provozovali bar v centru Benidormu, kde zakázané látky ukrývali. Zadrženi byli tři muži a jedna žena ve věku od 32 do 51 let. Pocházejí z České republiky, Velké Británie, Nizozemska a Španělska,“ sdělila policie podle britského bulváru The Daily Star.

K pátečnímu zásahu policie dodala: „Prohlídka po policejní razii vedla k zabavení 64 dávek kokainu připravených k prodeji, 6000 eur v hotovosti a asi 400 pilulek na léčení poruch erekce.“

Bar v oblasti přezdívané Malá Anglie podezřelí často využívali podle vyšetřovatelů ke svým nelegálním aktivitám. Zájemci o drogy nemuseli do baru ani chodit – měl okéno do ulice.

Redakce oslovila i české ministerstvo zahraničí, zda o zadržení českého občana ví. Mluvčí diplomacie Irena Valentová přislíbila, že situaci prověří.