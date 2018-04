Ivan Vilček (Bratislava), Právo

Němci si v této souvislosti kladou otázku, zda Slovensko pomáhalo vietnamské tajné službě v závěrečné fázi únosu, kdy bylo potřeba přepravit zmíněného funkcionáře z Evropy do Vietnamu. Thanh byl ve Vietnamu odsouzen k doživotí za korupci.

Z Německa byl unesen 23. července 2017 a političtí analytici se domnívají, že za jeho únosem je politický boj uvnitř Komunistické strany Vietnamu. Za hlavního podezřelého a strůjce únosu je považován generál Hung. Tři dny po únosu stál podle údajů GPS automobil únosců pronajatý v České republice před bratislavským vládním hotelem Bôrik, v němž právě probíhalo jednání slovenských a vietnamských politiků. Jednání se měl zúčastnit i tehdejší ministr vnitra Robert Kaliňák.

Ten to ale popírá. „Nepřeváželi jsme ani žádného ležícího nebo spoutaného člověka,“ napsal na sociální síti Kaliňák.

Neviem si predstaviť, že by oficiálna pracovná návšteva vietnamského ministra mohla byť zneužitá na iné, ako priateľské... Zveřejnil(a) Robert Kaliňák dne 30. duben 2018

Vládní speciál

Slovenské ministerstvo vnitra v reakci na článek německého listu konstatovalo, že v hotelu Bôrik se v červenci 2017 konalo pracovní setkání Kaliňáka a vietnamského ministra pro vnitřní bezpečnost To Lama.

„V případě, že se potvrdí informace německých orgánů, budeme to vnímat jako projev hrubé nekorektnosti ze strany vietnamského partnera, zneužití naší pohostinnosti a poškození našich dosud dobrých bilaterálních vztahů,“ konstatovalo slovenské ministerstvo.

Je zvláštní, že vietnamská delegace měla původně přiletět do Vídně, ale na poslední chvíli přistála v Praze. „Vzhledem k této změně a následnému programu To Lama v Moskvě poskytl resort vnitra svým partnerům vládní speciál z Prahy do Bratislavy a z Bratislavy do Moskvy,“ dodalo slovenské ministerstvo vnitra.

Premiér nedokáže odpovědět



Slovenský premiér Peter Pellegrini (Směr-sociální demokracie) potvrdil, že Slovensko komunikuje s vietnamskou stranou, aby si ověřilo přesné složení vietnamské delegace na palubě slovenského vládního speciálu. „Ověřujeme, zda nebyl na palubě někdo, kdo mohl být vydáván za někoho jiného, a slovenská strana o tom nemusela vědět,“ řekl v diskusním pořadu TV Markíza.

Trinh Xuan Thanh uprchl z Vietnamu přes Laos a Thajsko do Turecka. V srpnu 2016 dorazil do Německa s diplomatickým pasem a požádal o azyl. Vietnamské úřady opakovaně žádaly jeho vydání. V roce 2017 ho měla z Berlína unést vietnamská tajná služba. Vietnamská strana tvrdí, že do vlasti se vrátil dobrovolně. Tento případ poškodil vztahy mezi Německem a Vietnamem.

Exposlanec je ve své vlasti viněn z korupce a z toho, že způsobil finanční ztráty ve výši zhruba 150 miliónů dolarů (3,3 miliardy korun). Vietnamské úřady na něj vydaly před deseti měsíci zatykač a pátraly po něm po celém světě.