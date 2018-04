Novinky

Podle Telegraphu zřejmě na jména narazili, když kontrolovali seznamy lidí, kteří přiletěli a odletěli z Velké Británie. Policie zkoumala kamerové záznamy ze Salisbury. Vyšetřovatelé jsou nyní přesvědčeni, že Skripal i jeho dcera Julija byli otráveni 4. března jedem novičok v tekuté formě, který zabiják nebo zabijáci nanesli na kliku dveří Skripalova domu v Salisbury.

List také uvedl, že byla napadena e-mailová schránka Juliji Skripalové, takže zabijáci věděli, kdy přiletí do Londýna a kdy bude dvojice doma. Kriminalisté novinám sdělili, že vyšetřování bude trvat ještě několik dalších měsíců, ovšem zjištění jmen podezřelých představuje velký průlom.

Zatím také není jasné, jakou roli v případu hrál snoubenec Skripalové Stěpan Vikejev, který byl zaměstnán v bezpečnostní firmě své matky Modern Security Problems, jež údajně pracuje pro ruskou FSB. Údajně se od otravy své přítelkyni neozval, uvedla britská bulvární média.

Sergej Skripal na snímku z roku 2006

FOTO: Reuters Tv, Reuters

Britská protiteroristická policie však zatím nemá možnost podezřelé ani vyslechnout. Rusko to nechce umožnit a stěžuje si, že jeho zástupci nemohli hovořit s otrávenou Julijou Skripalovou, která už byla propuštěna z nemocnice v Salisbury. [celá zpráva]

Rusko si v úterý stěžovalo, že jeho zástupci nedostali v Organizaci pro zákaz chemických zbraní, která případ vyšetřuje, od Londýna odpovědi na otázky, které položili: „Materiály od britské strany nás neuspokojují. Rozhodně budeme potřebovat delší čas na jejich studium, ale Britové nám neposkytli odpovědi na nejdůležitější otázky.”

Julija Skripalová

FOTO: Reuters

Rusko popírá, že by bylo do případu jakkoli zapleteno. Ale i chemik Vladimir Ugljov, který se v Rusku věnoval výrobě nervových jedů označovaných jako novičok, si myslí, že za činem stála Moskva: „Sled událostí a reakce vůdců nasvědčují tomu, že to bylo Rusko.“

Podle něj to ale bude těžké prokázat, vyšetřování komplikuje právě použitá látka. Ugljov zmínil, že i když se našly její stopy, není jasné, odkud pocházela. Dodal, že je to jako sejmout otisky a nemít je v databázi.

Rus vzpomínal na otravu novičokem



Jistý si není ani použitým jedem. I když britští experti uváděli, že byl použit novičok typu A-234 určený pro armádu, není si tím jist, protože ten je tekutý jako voda a na klice by se neudržel. Nevyloučil však gelovou formu. Použitým jedem si není jist ještě z jednoho důvodu – pro otravu novičokem je typická neschopnost udržet moč a stolici. „Možná byla dávka tak malá, jako v mém případě,“ řekl Ugljov televizi Nastojaščije vremja, kterou podporují Hlas Ameriky a Svobodná Evropa.

Ugljov se přiotrávil jedem novičok v laboratoři ve městě Šichany, kde se mu dostalo na pokožku malé množství novičoku 242: „Na horní straně ruky jsem měl lézi po pět nebo šest let. Samozřejmě jsem se bál. Ale zachránilo mě, že to byl A-242 který hned krystalizuje, takže jsem neměl jiné symptomy.” Sám si hned po zasažení umyl ruce v roztoku kyseliny chlorovodíkové a pak si je opláchl peroxidem vodíku.

Ugljov byl právě tím chemikem, který vyrobil novičok, jenž byl v roce 1995 použit k otravě bankéře Ivana Kivelidiho. Vyšetřovatelé to tehdy odhalili, plukovník ruské kontrarozvědky chemikovi řekl: „Identifikovali jsme látku a vy, Vladimire Ivanoviči, jste ji vyrobil.”

Ugljov ale zpochybňuje tvrzení jiného chemika spojeného s výrobou novičoku Vila Mirzajanova, že by se vyrobilo deset tun novičoku v různých laboratořích včetně uzbecké. Ugljov dodal, že podmínky pro výrobu novičoku nebyly v žádné další postsovětské republice ani v jiných laboratořích v Rusku: „Nikdo jiný jej neprodukoval, ani ve Volgogradu ne, natož v Uzbekistánu. Mohl bych odhadnout, že jsme nevyrobili více než 100 až 200 kg všech typů: A-230, A-232, A-234 a A-242. Určitě ne více než 200 kg dohromady.”

Vojenští technici odebírají vzorky kontaminované půdy nedaleko lavičky v Salisbury, kde našli otráveného Skripala s dcerou.

FOTO: Ben Birchall, ČTK/AP

V úterý začala britská armáda s dekontaminací míst, kde se pohybovali Skripalovi, uvedla televize Sky News. Nejprve zasahovala jednotka u obchodního centra, kde byli oba nalezeni zhroucení na lavičce.

Dekontaminace má trvat několik měsíců. V úterý technici odebírali vzorky půdy a dlažby, pak přijde na řadu restaurace Zizzi, kde Skripalovi jedli, a hospoda Mill´s, kde si dali pivo.

Celkem by mělo být dekontaminováno devět míst včetně ambulance, kam byli Skripalovi převezeni, či stanice, kde pracuje policista Nick Bailey. Toho nervově paralytická látka rovněž zasáhla. Jako poslední přijde na řadu byt Sergeje Skripala.