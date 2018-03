Pohár trpělivosti Poláků přetekl, vládnoucí straně PiS strmě padají preference

Pokud by se nyní v Polsku konaly volby, současné vládní straně Právo a spravedlnost (PiS) by aktuálně dalo hlas 28 procent voličů, což je o 12procentních bodů méně než minulý měsíc. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu pro televizi TVN, který provedl ústav Kantar Millward Brown.