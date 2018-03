Novinky

Devětadvacetiletý Vološyn proti sobě obrátil zbraň ve svém bytě v Mykolajivu v neděli ve 13:30 místního času (12:30 SEČ). Proč se rozhodl ukončit život, jasné není.

„Dopis na rozloučenou nezanechal. Když za ním přijeli zdravotníci, ještě žil, reagoval, ale přesto neposkytl žádné informace, důvod neobjasnil, nikoho neobvinil. Mluvil se zdravotníky, ale neřekl nic, co by napomohlo vyšetřování,“ řekl listu zdroj z policie. Potvrdila to i policejní mluvčí Elena Berežná. Pilot zemřel po převozu do nemocnice kolem patnácté hodiny.

Trpěl depresemi



Podle rodiny trpěl depresemi. Berežná dodala, že policie zkoumá komunikaci s pracovníky letiště, v níž uváděl, že chce ukončit svůj život. Sebevražedné nálady zmiňoval i velitel letiště, kde Vološyn působil. Pilot žádal o předčasné propuštění ze služby, ale nebylo mu to umožněno.

Jméno pilota, který odlétal 33 bojových misí na bitevníku Suchoj Su-25 proti separatistům na východě Ukrajiny, se dostalo do centra pozornosti po sestřelení malajsijského Boeingu 777 v létě 2014. Rusko odmítá závěry vyšetřování, podle kterých civilní stroj sestřelila ruská raketa Buk, a tvrdilo, že dopravní letoun zasáhla raketa vypálená z Vološynova bitevníku. Ten ale neměl dostatečný dostup, letěl o pět kilometrů níže, a raketa, kterou by vypálil, by jen s obtížemi mohla zasáhnout Boeing 777. [celá zpráva]

Spekulaci, která měla odvrátit pozornost od ruského zapojení, vyvrátilo zkoumání trosek, které prokázalo, že vedle dopravního letounu vybuchla hlavice rakety Buk. To nakonec přijalo i Rusko, které ale uvádělo, že se jednalo a starší verzi rakety, kterou má v arzenálu i Ukrajina. Nizozemci vedené vyšetřování však zjistilo, že Buk vypálili separatisté nebo ruští vojáci, kteří ho převezli do Donbasu z Ruska.