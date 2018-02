Začal „brexodus”? Británii opouští nejvíce občanů EU za poslední desetiletí

Počet lidí z Evropské unie, kteří do loňského září opustili Velkou Británii, se vyšplhal na 130 tisíc, uvedl ve čtvrtek britský statistický úřad. Je to nejvyšší číslo za poslední desetiletí. Přistěhovalo se naopak 220 tisíc lidí ze zemí EU, dodali statistici. Čistá migrace, tedy rozdíl mezi počtem imigrantů a emigrantů, činí 90 tisíc lidí, což je nejméně za posledních pět let, napsal server BBC.