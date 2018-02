Podle úterní zprávy listu Financial Times chce EU vyvinout mechanismus, který by umožňoval rychlou reakci na porušení pravidel bez nutnosti vyčkávat zdlouhavého rozhodování unijního soudu.[celá zpráva]



„Nemyslím, že se to stalo v dobré víře, že byl zveřejněn dokument, který obsahuje zjevně nezdvořilý jazyk a který naznačuje, že by mohli v konečném důsledku svévolně ukončit přechodné období,” řekl Davis, „Myslíme si, že nebylo moudré to zveřejnit,” dodal.



Zveřejnění informací o plánovaném mechanismu EU, který by umožňoval omezit přístup Británie na jednotný trh během přechodného období, vyvolal mezi britskými konzervativními poslanci, kteří jsou příznivci tvrdého brexitu, značnou nevoli. „Je to jen důkaz toho, jak moc se EU bojí, když musí takto hloupě hrozit,” uvedl poslanec Bernard Jenkins.



Zástupci Británie a Evropské unie celý týden vyjednávali o podrobnostech brexitu, který je naplánován na 29. března příštího roku. Následující den by mělo začít takzvané přechodné období, které by podle návrhu EU mělo trvat do konce roku 2020. Po dobu přechodného období by platilo v Británii unijní právo, včetně nově přijatých pravidel a jurisdikce evropského soudu. Británie ale jako stát mimo EU by již neměla mít zastoupení v unijních institucích a v unijním rozhodovacím procesu.



V pátek má další kolo jednání o brexitu skončit. S jeho výsledky by měl krátce po poledni veřejnost v Bruselu seznámit hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier.



Podle Davise byla atmosféra během aktuálního kola jednání „velmi konstruktivní”. „Ještě je třeba učinit pokrok, ale velkou část pokroku už jsme učinili,” řekl ministr pro brexit.