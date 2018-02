Italský soud ve čtvrtek poslal na devět let a osm měsíců do vězení tři africké nezletilce, kteří loni v létě hromadně znásilnili na pláži v Rimini polskou turistku a peruánského transsexuála. Dva bratři z Maroka ve věku 15 a 17 let a šestnáctiletý... Celý článek Za brutální znásilnění Polky v Rimini jdou tři nezletilci na téměř deset let do vězení»