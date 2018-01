Varování o uzavření průsmyku přišlo v neděli okolo 17. hodiny, aby se všichni stihli vrátit do devíti večer, kdy se průsmyk uzavřel.

Místní úřady též kvůli nebezpečí lavin vyhlásily v celé provincii Sondrio druhý nejvyšší stupeň varování.

K lavinovému nebezpečí přispívají silné větry. Padat mohou i velké laviny, a to nejen v oblastech, kde je to běžné, ale i tam, kde to nebývá obvyklé.

Italské úřady vyhodnocují od pondělního rána situaci a rozhodnou, zda je bezpečné přístupové komunikace zpřístupnit.