Jeho protějšek Robert Fico ho v úvodu společné tiskové konference přivítal slovy: „Vítej na Slovensku, vítej doma. Pokud to tak můžu říct – ale asi ne.“ Předseda české vlády ostatně přiznal, že to byl pro něj zvláštní pocit, když přistával v rodném městě jako premiér jiné země. „Při přistávání jsem si vlastně uvědomil, co se stalo,“ připustil.

Babiš si dával velký pozor, aby jako šéf české delegace mluvil jen česky a neulétl do své mateřštiny. Když ale na tiskové konferenci chtěl doplnit Ficova slova o zadlužených zemích eurozóny, vyklouzlo šídlo z pytle ven a místo Řecka, jako nejzadluženějšího evropského státu, vypustil do mikrofonů slovensky Grécko. Pak už jen při odchodu z tiskovky pozdravil novináře slovensky „Dovidenia“.

Česká velvyslankyně na Slovensku Livia Klausová, rovněž rodačka z Bratislavy, Právu potvrdila, že premiér při jednáních po celou dobu mluvil výhradně česky. „Vždyť jsme česká delegace,“ dodala s úsměvem.