Policie po útoku v Zaragoze rozjela razie v komunitách krajní levice a útočníka na základě popisu svědků rychle vypátrala. Jedná se o třiatřicetiletého člena Hnutí barcelonských squatterů Rodriga Lanzy, původem z Chile.

Lanza něco podobného neudělal poprvé. Už v roce 2008 byl odsouzen k pěti rokům vězení za to, že těžce zranil policistu, který se Lanzu a další squattery snažil vyvést z neoprávněn okupovaného domu. Podle soudu Lanza po strážci zákona mrštil kamenem, přivodil mu těžké zranění páteře. Policista a otec čtyř dětí ochrnul na celé tělo. Squatteři tvrdili, že na policistu spadl květináč, tomu ale soud neuvěřil.

Svědci mají jasno



Také útok z minulého týdne bude Rodrigo Lanza vyvracet jen velmi těžko. Svědci vypověděli, že minulý víkend spolu s dalším člověkem začal pronásledovat ven z baru muže v kšandách španělské vlády, a když podnik opustil, zmlátil ho do bezvědomí.

Poté, co byl napadený převezen do nemocnice, mu lékaři diagnostikovali čtyřnásobné krvácení do mozku, které de facto znamenalo mozkovou smrt.

Lanza tvrdí, že muže zabít nechtěl a do potyčky s ním se dostal poté, co na něj dotyčný křičel, ať Španělsko opustí.