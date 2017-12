Kevin s Dazzem byli uvolněni ze služby před čtyřmi lety. Od té doby byli umístěni v armádním výcvikovém centru zvířat (Defence Animal Centre) v hrabství Leicestershire. Vedení nyní označilo psy za nebezpečné a neschopné žít u nových páníčků, což podle deníku rozhořčilo většinu psovodů, kteří v centru pracují.

Psi, kteří jsou vyřazeni z aktivní služby, musí projít speciálním výcvikem, který je zbaví armádních návyků. Velení následně rozhodne, jestli jsou zvířata způsobilá k tomu, aby je armáda mohla dát k adopci. U Kevina a Dazze se armáda rozhodla, že by mohli být pro civilisty nebezpeční.

Proto mají být Kevin a Dazz, ještě spolu s policejním psem jménem Driver, příští týden utraceni. Psovodi s tím nesouhlasí a sami se nabídli, že si čtyřnohé veterány vezmou do své péče. To však velení odmítlo.

Dazz je druhým ze psů, který má být utracen.

FOTO: British Army

„Neexistuje na to žádný protokol. Prostě je to rozhodnutí velícího důstojníka a hotovo,“ svěřil se listu jeden z psovodů, který nechtěl být jmenován. „Je to obrovsky kruté ke zvířatům, která se nám tak odevzdala,“ dodal.

Zvířata chtějí zachránit ostatní veteráni

Rozhodnutí o utracení rozhořčilo nejen psovody v centru, ale i ostatní veterány. Petici na záchranu tří psů založil veterán a legenda elitních složek SAS Steven Mitchell (známější pod svým spisovatelským pseudonymem Andy McNab) a ostatní mu vyjadřují podporu.

„Psi jako tihle mi zachránili život mnohokrát,“ napsal McNab na stránkách petice. „Jsme povinni využít sebemenší šance najít jim nový domov, a ne je zabíjet,“ prohlásil veterán. Nespokojení vojáci jsou připraveni intervenovat přímo u nového ministra obrany Gavina Williamsona.

Psi čelí hrozbě smrticí injekce, která jim má být vpíchnuta příští týden.

FOTO: British Army

Zda uspějí, však není vůbec jisté, byť petici den po jejím spuštění podepsalo už deset tisíc lidí. „Vždy se snažíme armádním psům najít ke stáru vhodný domov. V některých případech to ale bohužel možné prostě není,“ sdělil mluvčí ministerstva deníku The Sun.

Utracení psů, kteří sloužili své vlasti (nebo lépe řečeno vlasti svých páníčků), není ničím neobvyklým. V roce 2012 vyvolalo kritiku utracení dvou psů, kteří hlídali bezpečnost prince Williama na základně RAF, a to bezprostředně poté, co následník trůnu ze základny odjel.