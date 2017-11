„Igor Plotnickij podal demisi kvůli zdravotním problémům, které se vlivem četných bojových zranění a otřesu mozku zhoršily,” prohlásil podle agentury TASS Pasečnik.

Plotnickij, který odštěpeneckou republiku vedl od roku 2014, o rezignaci veřejně nepromluvil, upozornil Reuters. Podle TASS poslal Plotnickij zákonodárnému sboru dopis, ve kterém informuje o svém odstoupení.

Situace mezi luhanskými separatisty se vyhrotila počátkem týdne, kdy byl z ministerského postu odvolán Igor Kornet. Odvolaný ministr pak do Luhanska povolal své ozbrojence, kterým pomohli jejich druzi ze sousední povstalecké Doněcké lidové republiky. Ještě v úterý Plotnickij tvrdil, že má situaci pod kontrolou, ale od středy se začalo spekulovat o jeho útěku do Ruska. To Plotnickij ve čtvrtek popřel a vyzval k diplomatickému řešení krize. Zatímco Plotnickij obsazení Luhanska označil za puč, podle Korneta to bylo tažení proti ukrajinským diverzantům.

Má být v Moskvě



Luhanské ministerstvo vnitra mezitím oznámilo, že operace, jejímž cílem byla neutralizace sabotážní skupiny ukrajinských speciálních sil, skončila.

Zprávy o Plotnického odchodu do Ruska se objevily i v pátek. Ruský internetový list Gazeta.ru cituje svědectví jistého činitele doněcké povstalecké správy Zachara Prilepina, který tvrdí, že s ním Plotnický letěl na palubě komerčního letu z Rostova do Moskvy. Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov na dotaz novinářů o možném Plotnického příjezdu do Moskvy uvedl, že to není záležitost prezidentské administrativy.

Kreml se dosud k dění v Donbasu nevyjádřil, naopak Kyjev hovoří o vyřizování účtů mezi separatisty. Spekuluje se, že krize v Luhansku vyústí ve sjednocení obou povstaleckých republik. O jejich sloučení se již proruští povstalci v minulosti neúspěšně pokoušeli, nakonec ale k žádné dohodě nedospěli.

Další padlí

Nově také eskalují boje mezi separatisty a ukrajinskými silami. Armádní velení v pátek oznámilo, že při intenzivním ostřelování ze strany povstalců zemřelo pět ukrajinských vojáků. Čtyři z nich zahynuli během osmihodinových střetů u obci Krymske zhruba 50 kilometrů na severozápad od Luhanska. Armáda uvedla, že současně bylo zabito osm povstaleckých bojovníků.

Od začátku konfliktu na východní Ukrajině v dubnu 2014 podle OSN zemřelo více než 10 000 lidí. Více než 1,6 miliónu lidí vyhnaly boje z domovů.