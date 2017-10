„Náš legitimní parlament dnes (v pátek) učinil velmi důležitý krok. Zákonní zástupci naplnili mandát lidu. Musíme zůstat v klidu. Chceme vybudovat společnost na stejném základu jako vždy. Dlouhý život Katalánsku,“ prohlásil podle stanice Sky News po hlasování parlamentu katalánský premiér Carles Puigdemont.

Pro odtržení od Španělského království hlasovalo 70 katalánských zákonodárců, 10 jich bylo proti a dva odevzdali nevyplněný hlasovací lístek.

#Catalonia Crisis: Catalan Parliament votes for independence from #Spain. MPS sing "Els Segador" as results are announced. @aurorecloe pic.twitter.com/gyOmndiSRH — FRANCE 24 English (@France24_en) October 27, 2017

V katalánském parlamentu po hlasování zazněl potlesk.

Španělský premiér Mariano Rajoy vyzval Katalánce ke klidu a slíbil „nastolení pořádku a obnovení právního řádu”. Na 19. hodinu ministerský předseda svolal zasedání krizového štábu vlády.

Katalánci sledovali jednání svého parlamentu na velkoplošných obrazovkách.

FOTO: Yves Herman, Reuters

„To, co se děje v Katalánsku, je zjevné porušení zákona, demokracie a práv, což má své důsledky,” řekl Rajoy v Senátu, kde požádal o jeho souhlas s uplatněním článku 155 ústavy, který by zbavil Katalánsko autonomních práv a region by se dostal pod přímou správu Madridu. Senát jeho návrh schválil. Pro zbavení Katalánska autonomie se ve španělském senátu vyslovilo 214 senátorů, proti jich bylo 47 a jeden se hlasování zdržel.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Za nezávislost Katalánska demonstrují v Barceloně tisíce lidí

Evropská komise podle agentury Reuters odmítla hlasování katalánského parlamentu komentovat. „K tomu, co jsme uvedli na pravidelném poledním tiskovém brífinku, nemáme co dodat,“ prohlásila mluvčí Evropské komise Mina Andreevaová.

Katalánsko

FOTO: Mapy.cz