„Tvrdíme, že obviněný během čtrnácti dní po formálním dokončení adopce Elsie přivodil fatální zranění. Nebylo to poprvé, co vůči ní použil násilí a nebylo to ani poprvé, co jí přivodil vážné zranění,“ prohlásil před soudem žalobce Paul Lewis.

Adoptovaná holčička zemřela loni 29. května, čtyři dny poté, co Scully-Hicks zavolal na tísňovou linku s tím, že je Elsie „bezvládná a ochablá“. Když záchranáři dorazili na místo, dívka již nedýchala a netlouklo jí srdce. Přesto se ji podařilo resucitovat.

V nemocnici se však ukázalo, že má nenávratně poškozený mozek a lékaři se ji rozhodli odpojit od přístrojů.

Obžalovaný vinu popírá



Nařčení z vraždy jednatřicetiletý muž, který se živil jako trenér ve fitness centru, odmítá. Vypověděl, že dívce měnil plenu, odešel ji vyhodit do koše v kuchyni a když se vrátil, zdálo se mu, že Elsie usnula. Když na nic nereagovala, snažil se jí podle svých slov poskytnout první pomoc.

Matthew Scully-Hicks měl spolu s partnerem dívenku v péči už září roku 2015, tedy od jejích desíti měsíců a od počátku usiloval o její adopci. Dva týdny poté, co byl proces adopce dokončen, Elsie zemřela.

Nařízená pitva prokázala, že Scully-Hicks dívku v době, kdy byl jeho partner v práci, týral opakovaně. Již dříve jí přivodil krvácení do mozku, zlomil jí také několik žeber a kotník. V lednu byla dokonce Elsie hospitalizovaná se zraněním na hlavě, lékaři ale uvěřili tomu, že spadla ze schodů a po čtyřech hodinách ji propustili.