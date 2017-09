„Lidé viděli své sousedy, jak padají z hořící budovy. Viděli, jak vyhazují děti z oken. Když kolem projede vlak, stále se zvedá popel. Sype se na nás popel našich mrtvých přátel a příbuzných. Lidé si sami medikují. Traumatizovaný dav lidí zaplavili dealeři drog,“ řekla BBC bývalá zdravotní sestra Judy Boltonová z iniciativy Spravedlnost pro Grenfell.

Snímek z vnitřku vyhořelého věžáku Grenfell Tower.

FOTO: Reuters

Lidé sice dostali náhradní ubytování a materiální pomoc (a několik z nich dokonce i dovolenou u moře zdarma), s prožitým traumatem se ale musejí vyrovnat sami. A začíná být jasné, že to ne všichni zvládnou. Minimálně v jednom případě již přeživší sebevraždu dotáhl do konce.

Truma pohledu na hořící obyvatele Grenfell Tower si ale podle odborníků mohou nést až tisíce lidí, kteří byli nechtěnými svědky tragédie. Při ní 14. června letošního roku zahynulo přes 80 lidí a na 70 dalších utrpělo zranění.

Požár budovu Grenfell Tower zcela zdevastoval.

FOTO: AP

„Jsme tichými oběťmi tragédie,“ cituje The Daily Mail jednoho z obyvatel přilehlého bloku. Další ze svědků to potvrdil. „Pokaždé, když jdeme kolem a vidíme tu stavbu, připomene mi to, co se stalo 14. června. Jak mi policie zabránila, abych zachránil někoho, koho jsem mohl,“ vzpomíná soused.