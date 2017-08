Mluvčí policie uvedl, že první informace o události přišly v neděli těsně před pátou hodinou odpoledne (18 hodin SELČ), kdy „na padesát lidí bylo postiženo pálením očí a hrdel“.

První postižení byli z pláže Birling Gap, pak se však oblak plynu přesouval dál – mířil na východ podél pobřeží až k Bexhillu. Ošetřeno muselo být nakonec 133 lidí.

Lidem, kteří měli obavy, že je zasáhl chlór, pomáhaly pobřežní záchranné týmy z Birling Gapu, Eastbournu, Bexhillu a Newhavenu.

Návštěvníci v oblasti byli evakuováni a místní obyvatele úřady vyzvaly, aby neotevírali okna a dveře.

A 'haze' causing eye and throat irritation along coast #Eastbourne to #BirlingGap. Keep windows and doors closed. https://t.co/pTE609BitO — Sussex Police (@sussex_police) 27. srpna 2017

Kyle Crickmore, který byl s rodinou na pláži v Birling Gap, řekl, že se vyprázdnila během deseti minut. Podle něj se „mlha vyvalila odnikud“ a „ve vzduchu byl silný pach chlóru“.

Záchranná a hasičská služba se však nedomnívá, že se jednalo o chlór, protože následky u zasažených lidí nebyly vážné, i když byly nepříjemné.

V pondělí už bylo po problému. Policie je přesvědčená, že událost byla ojedinělým incidentem a „nečeká se jeho opakování“. Radní z Eastbourne Kathy Ballardová ale trvá na zjištění, co přesně se stalo. „Potřebujeme zjistit příčinu, odkud to přišlo, a ujistit se, že se podnikly kroky, aby se to neopakovalo,“ uvedla.

Sussexská police případ vyšetřuje, ale zatím nezjistila příčinu „chemické mlhy“. Sdělila, že je přesvědčena, že přišla od moře.

Už dříve směrem z Francie přivály větry emise z některých francouzských podniků. To se však zatím nepotvrdilo.