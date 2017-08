Nehoda se stala v sobotu po třetí hodině ráno místního času. Minibus byl podle serveru Daily Mail při nehodě „naprosto rozmačkán”. Řidiči kamiónů byli zadrženi a obviněni z nebezpečné jízdy, jeden z nich navíc čelí obvinění kvůli překročení povoleného limitu alkoholu v krvi.

Čtyři zranění, včetně dítěte, skončili v nemocnici.

„Byla zničena celá rodina. Držel jsem za ruce malou holčičku, která byla uvězněna ve voze. Byla tam hodinu nebo tak nějak, zatímco se záchranáři a hasiči snažili jí pomoci,” uvedl očitý svědek Brett Smith, který malé dívce dal svoji bundu, aby byla v teple.

