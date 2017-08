„Lze říci, že situace je dramatická. Soudy praskají ve švech," řekl předseda Svazu německých správních soudců (BDVR) Robert Seemüller. Jediným řešením je podle něj zvýšení počtu zaměstnanců správních soudů - soudců i pomocného personálu. Zatímco počet žalob se každým rokem zvyšuje, počet lidí, kteří o nich rozhodují, roste podle něj pouze zvolna. Problémem je i nedostatek vhodných kandidátů, řekl Seemüller.

Podle předsedy BDVR letos podají žadatelé o azyl, kteří nejsou spokojeni s výsledkem svého řízení, kolem 200 tisíc správních žalob na Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF). Právě ten o udělení mezinárodní ochrany rozhoduje. Loni jich bylo 100 tisíc a předloni 50 tisíc.

Například největší německý správní soud, který sídlí v metropoli Berlíně, je podle své předsedkyně Erny Viktorie Xalterové na hranici svých možností. V současnosti soudci projednávají 13 500 žalob podaných žadateli o azyl. To přitom podle Xalterové tvoří celých 65 procent všech žalob, kterými se místní soudci zabývají. Na konci roku 2015 bylo podobných žalob u berlínského správního soudu pouze 750.

Seemüller se domnívá, že kromě zvýšení počtu zaměstnanců a finančních prostředků by pomohlo i to, kdyby do věci zasáhl nejvyšší soud a rozhodl o určitých věcech v principu. Nemusely by se jimi pak zabývat soudci u jednotlivých soudů nižší instance.