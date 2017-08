„Její Veličenstvo královna si je vědoma svého věku a chce si být jistá, že až nastane čas, předání trůnu proběhne hladce,” uvedl nejmenovaný zdroj britského listu. Clarence House, kde sídlí princ Charles, se zdržel vyjádření.

Alžběta II. nastoupila na trůn v roce 1952 po svém otci, králi Jiřím VI., v délce panování překonala i královnu Viktorii a podle průzkumů se stále těší veliké popularitě.

Charles by mohl trůn přenechat Williamovi



Její syn Charles by se v případě nástupu na trůn stal nejstarším panovníkem, jaký kdy byl v Británii korunován. Pokud by se ale také rozhodl abdikovat, trůn by předal svému nejstaršímu synu Williamovi. Jeho tříletý syn George je další v pořadí následnictví.

Princ Charles

FOTO: Suzanne Plunkett, Reuters

Počátkem měsíce se šestadevadesátiletý princ Fiilip, manžel královny Alžběty II., rozloučil s vystupováním na veřejnosti. Již na počátku května oznámil, že své oficiální veřejné povinnosti bude vykonávat jen do srpna, přičemž panovnice bude nadále plnit své závazky v plném rozsahu.