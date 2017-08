Od posledního průzkumu v roce 2001 se počet muslimů zdvojnásobil, tvoří už 8% obyvatelstva, vyplynulo z šetření Vídeňského institutu demografie. K římskokatolickému vyznání se nyní hlásí asi 64% Rakušanů a pořád jich ubývá.

„Zatímco v roce 2001 se k římskokatolickému vyznání hlásily tři čtvrtiny Rakušanů, teď jejich podíl klesl na 5,16 miliónu, tedy dvě třetiny obyvatelstva,“ uvedl server.

Evangelíků je asi pět procent a ortodoxních křesťanů přibližně stejně. Stále více Rakušanů ale úplně ztrácí zájem o náboženství. Asi 17% se nehlásí k žádnému vyznání. V Rakousku žijí také občané židovského vyznání, buddhisté a další malé skupiny.

Třetina Vídně muslimská?



Kdyby migrace do Rakouska přestala, bylo by v roce 2046 katolíků méně než polovina a muslimů asi 12%, odhaduje studie. Pokud by pokračovala silná migrace z Afriky a Blízkého východu, bylo by v Rakousku 21% muslimských věřících a ve Vídni by to byla téměř třetina obyvatel.

Právě ve Vídni se stávají problémem i islámské mateřské školy, které navštěvuje asi deset tisíc dětí. Jejich rodiče podle mnohých politiků vysílají signál, že o integraci do většinové společnosti nestojí. Nedávno se do těchto předškolních zařízení obul šéf lidovců (ÖVP) a ministr zahraničí Sebastian Kurz. [celá zpráva]