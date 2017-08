Britské turistky si s dětmi rezervovaly byt v komplexu s bazénem. Idylu letního dne, které spolu švagrové u bazénu trávily, narušil jeden ze zaměstnanců: sdělil ženám, že by se měly řídit portugalskými zvyklostmi a obléci se do bikin, anebo ze sdíleného bazénu odejít.

„Řekli jsme mu, že bikiny nemáme, protože se v nich necítíme dobře - jde to proti našemu přesvědčení. On ale nepřestával opakovat 'Musíte na sobě mít bikiny', bylo to opravdu ponižující," uvedla jedna z žen. Ta na sobě v době incidentu měla dlouhé legíny a vršek s dlouhým rukávem. Její švagrová měla přes plavky přetáhnuté tříčtvrteční legíny.

„Když jsme s dětmi z bazénu odcházely, cítily jsme se trapně. Lidé se na nás dívali, jako bychom spáchaly nějaký zločin," komentovaly situaci ženy z města Chessington, které leží na jihovýchod od Londýna, asi půl hodinu vlakem od centra metropole.

Loni se hlavně ve Francii začaly objevovat zákazy nošení burkin, tedy plavek, kterými muslimské ženy zahalují prakticky celé tělo včetně vlasů. V některých městech to ale soudy zrušily.