Europoslankyně chce do východní Evropy přesídlit celé syrské vesnice

Celé syrské vesnice by chtěla do zemí ve východní části Evropské unie přesídlit německá europoslankyně za stranu Zelených Ska Kellerová. Mohlo by to usnadnit integraci uprchlíků, uvedla v rozhovoru poskytnutém listu Neue Osnabrücker Zeitung. Kellerová, která je spolupředsedkyní frakce zelených stran v Evropském parlamentu, rovněž kritizovala Česko, Polsko a Maďarsko za jejich odmítání kvót na uprchlíky.