Muslimští věřící nespali, protože si chystali tradiční pokrm zvaný suhúr, který je posledním jídlem před celodenním půstem. Když muslimští obyvatelé věžáku ucítili zápach kouře, začali běhat od jedněch dveří k druhým a snažili se vzbudit co nejvíc lidí.

„Muslimové hráli velkou roli v evakuaci lidí. Většina lidí, které jsem tam viděl, byli muslimové. Dávali lidem také vodu a oblečení,“ řekl deníku The Indepndent třiatřicetiletý Andre Barroso.

Hundreds of helpers organising food, drink, blankets at Al-Manaar mosque #GrenfellTower @gmb pic.twitter.com/BaLXLQoNPx

Distribuce pomoci organizovaná mešitou Al-Manaar.

BEZ KOMENTÁŘE: Vyhořelý dům Grenfell Tower ve čtvrtek ráno

Na pomoc lidem přispěchali také muslimové z okolí. „Kdyby nám nepomáhalo tolik muslimských chlapců z mešity, zemřelo by daleko víc lidí,“ potvrdila reportérům další svědkyně, jejíž jméno média neuvedla.

„Nespustily se požární hlásiče, nepřišlo žádné varování. Hrál jsem Playstation, čekal na suhúr a najednou ucítil kouř. Vzbudil jsem tetu, oblékl se a začal klepat na dveře,“ líčil britskému listu dvacetiletý Khalid Suleman.

„Otevřely všechny domácnosti až na dvě. Jednoho souseda jsem později viděl dole, takže jsme se nedopočítali jedné rodiny,“ dodal Suleman.

Muslimská komunita byla nápomocna i poté, co se přeživší dostali ven. Mešity a muslimská střediska se otevřely pro lidi, kteří při požáru přišli o střechu nad hlavou, a nabídly jim dočasné přístřeší i vodu a potraviny.

„Kdokoliv, jakékoliv víry i nevěřící, je srdečně zván, aby přišel, odpočinul si, vyspal se, napil a najedl,“ vyzvalo například jedno z muslimských kulturní center v Londýně.

Při požáru obytného věžáku zemřelo sedmnáct lidí, další desítky jich jsou stále pohřešovány. Hospitalizováno je 78 lidí, z toho dvacítka je na jednotce intenzivní péče. [celá zpráva]

Community responds to the #GrenfellTower fire. Volunteers and community members very busy at the Al Manaar Mosque helping victims. pic.twitter.com/0VuMCjru9m