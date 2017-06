Přes jeden a půl tisíce lidí bylo od soboty zachráněno z devíti nafukovacích člunů a třech lodí, uvedla dnes italská pobřežní stráž. Jedno plavidlo se 130 lidmi na palubě se u libyjských břehů převrátilo, zachránit se z něj podařilo osm desítek lidí, dalších 52 osob se stále pohřešuje.

Agentura APA v neděli rovněž informovala o údajném sobotním incidentu mezi libyjskou pobřežní stráží a jednou z humanitárních lodí. Libyjské námořnictvo, které obviňuje některé organizace ze spolupráce s pašeráky, podle APA nařídilo kapitánovi jedné z humanitárních lodí, aby se vzdálila od libyjských teritoriálních vod a nečekala na čluny s migranty. Na pokyn libyjské pobřežní stráže se pak asi 570 běženců muselo vrátit na pevninu.

Itálie se v posledních měsících potýká s masovým přílivem migrantů plujících zejména z Libye do Evropy. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) přišlo od počátku roku do Itálie zhruba 61 250 běženců, což znamená více než třicetiprocentní nárůst oproti stejnému období loňského roku.

Masový příliv migrantů z Afriky do Itálie nastal poté, co EU loni uzavřela dohodu s Tureckem. Díky ní se téměř zastavil proud lidí prchajících do Evropy přes Turecko a Řecko z Blízkého východu. V roce 2015 jich takto přišel do Evropy více než milion.