„Evropská komise zůstává připravena na jednání. Situace je ale nejasná,“ citovala CNN mluvčího komise. EK proto vyzvala Londýn, aby „objasnil situaci“.

Také předseda Evropské rady Donald Tusk vyjádřil znepokojení nad nejistotou, která kolem jednání o brexitu po volbách ve Spojeném království, vznikla.

Tusk připustil, že po britských parlamentních volbách nyní není zřejmé ani to, kdy jednání o odchodu země z EU začnou. Upozornil, že je ale jasný termín konce těchto rozhovorů a varoval před tím, aby se v důsledku jejich nezvládnutí obě strany rozešly bez dohody.

Předseda nejsilnější frakce v Evropském parlamentu EEP Siegfried Muresan volil ostřejší slova. „Až do včerejška vedla Theresa Mayová kampaň. Dnes musí začít pracovat. Musí britským lidem říci pravdu. Brexit oslabí Spojené království,“ napsal Muresan na Twitteru.

Until yesterday, Theresa May campaigned. Today she needs to start working. She needs to tell British people the truth: #Brexit weakens UK.