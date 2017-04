Podle místního policejního šéfa se v Kolíně nad Rýnem se situace rychle mění a v některých částech jsou účastníci shromáždění „dost agresivní“.

Sjezd AfD se koná v hotelu v centru Kolína, kam se delegátům podařilo dostat jen za masivní policejní ochrany. Zabránit jim v tom se snažily stovky protestujících demonstrantů s transparenty a tlampači, kteří se pokoušeli přístupové cesty k hotelu zablokovat.

Na různých protestních akcích se očekávala účast až 50 tisíc lidí. Na udržení klidu nasadila policie přes 4000 příslušníků.

Mluvčí kolínské policie podle agentury Reuters označil situaci v městě za "velmi dynamickou" a v některých částech "dosti agresivní". Policisté podle něj zastavili ke kontrole dokladů kolem stovky demonstrantů, nikdo ale nebyl zadržen. Policejní prezident Jürgen Mathie už dříve řekl, že se obává příjezdu několika stovek násilníků z levicově extrémního spektra.

Německá zpravodajská televize n-tv ukázala skupinu asi 50 lidí při střetu s policisty na koních a její zpravodaj řekl, že proti některým demonstrantům použili policisté pepřový sprej.

Na svém víkendovém sjezdu v Kolíně mají delegáti AfD především najít člověka do čela kandidátky pro spolkové volby. Předsedkyně Frauke Petryová totiž v úterý oznámila, že nechce jít do zářijových voleb do Spolkového sněmu jako hlavní kandidátka své strany. Volebním lídrem se podle svého oznámení médiím nechce stát ani spolupředseda AfD Jörg Meuthen.

Podpora protiimigrační strany v poslední době spíše klesala a podle posledních průzkumů se pohybuje kolem osmi až deseti procent. Volební preference se této straně snižují s poklesem náporu uprchlíků, ale ve volbách 24. září má velkou šanci dostat se poprvé do Spolkového sněmu.