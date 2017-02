"Přebytek mužů může vyvést společnost z rovnováhy," varoval poslanec Spolkového sněmu ze strany kancléřky Angely Merkelové. Pokojné soužití je tím v jeho očích ohroženo.

"Genderová kvóta, která by fakticky byla kvótou pro ženy, by obnovila rovnováhu pohlaví," dodal generální tajemník berlínské CDU.

Wegner chce, aby se od příštího roku každý měsíc zjišťovalo, kolik dospělých mužů a žen přišlo do Německa se statusem běžence. V případě, že počet mužů v jednom měsíci převýší počet žen, měly by být do země dále vpouštěny jen ženy, děti a páry.

Jakmile se poměr opět vyrovná, byla by hranice znovu otevřena pro všechny uprchlíky.

Za dva roky 1,2 miliónu lidí



Muži mezi žadateli o azyl podle statistických údajů převažovali celý minulý rok. Jen v letošním lednu žádalo o azyl 16 057 lidí, z toho bylo 64,4 procenta mužů a 35,6 procenta žen. S odvoláním na Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky to napsal deník Tagesspiegel.

Celkem přišlo do Německa za poslední dva roky téměř 1,2 miliónu běženců. Několik z nich se podle vyšetřovatelů dopustilo různých deliktů vůči ženám. Asi největší publicitu vyvolal případ mladého Afghánce Husajna K., jenž je podezřelý ze znásilnění a vraždy devatenáctileté studentky z Freiburgu. [celá zpráva]

Velkou pozornost vzbudilo i masové obtěžování žen během předloňského Silvestra v Kolíně nad Rýnem a dalších městech Německa, které podle obětí a svědků páchali hlavně muži ze severu Afriky. [celá zpráva]

Nevoli vzbudily případy sexuálního obtěžování žen a dívek v bazénech a obchodních domech.