„Otevřenou nebo přímou kontrolu či financování (průběhu předvolební kampaně pozn. red.) ruskými úřady nebo ruskými zpravodajskými službami se nepodařilo prokázat ani v jednom případě. Tyto aktivity nicméně mohou být prováděny lidmi či organizacemi mimo tyto instituce,“ konstatuje zpráva.

Ti, kdo se snaží přípravu a vedení volební kampaně v Německu ovlivnit, ať už je to ale podle spolkových tajných služeb kdokoliv, nijak významně neohrožují bezpečnostní zájmy země. Zpráva ovšem rovněž uvádí, že bude třeba ještě další vyšetřování.

Cílem Moskvy je nejednotná Evropa



Ruské tajné služby podle těch německých na pokyn Moskvy pracují na snaze narušit jednotu Evropské unie a Německa, aby tak oslabily jejich moc. Činí tak mimo jiné prostřednictvím dezinformačních kampaní, k nimž patří i klamné informace, pro něž se v poslední době vžil pojem „fake news”.

Německé tajné služby také konstatovaly „možnou snahu Rusů ovlivnit“ německou krajně pravicovou, euroskeptickou a protiimigrační stranu Alternativa pro Německo (AfD). Opět ale chybí důkazy.

Podle odborníka na Rusko Marka Galeottiho z think-tanku „Evropská rada pro zahraniční vztahy” jde Rusům v první řadě o to zachovat si a ideálně posílit svůj vliv v sousedních zemích.

„Není to o tom, že Rusové chtěli dobýt Evropu. To mě ani na vteřinu nenapadlo. Chtějí se ujistit, že bude Evropa dost rozdělená na to, aby bránila Rusku v prosazování jeho zájmů na Ukrajině, v Bělorusku a v Gruzii,“ řekl Galeotti stanici Deutsche Welle.