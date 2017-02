Na místě zasahovali hasiči a záchranáři. Muž i jeho matka byli převezeni do nemocnice v Nitře. Podle televize Markíza by žena měla být v nejbližších dnech převezena na specializované pracoviště do Bratislavy.

Nejhorší bylo, že při pádu mu vypadla z úst cigareta a benzín se okamžitě vznítil. Televize Joj uvedla, že matka utrpěla popáleniny na osmdesáti procentech těla. Její syn má spálené ruce.

„Muž má popáleniny na patnácti procentech těla a žena až na pětasedmdesáti procentech těla,“ potvrdila televizi Markíza policejní mluvčí Renáta Čuháková.