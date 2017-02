Ruský úřad pro ochranu spotřebitele chce pokutovat držení západního zboží

Ruský úřad pro ochranu spotřebitele Rospotrebnadzor přišel s návrhem zákona, který by mu umožnil pokutovat lidi za to, že přepravují a uchovávají zakázané západní zboží. Pokuty pro fyzické osoby by mohly dosáhnout až pěti tisíc rublů (zhruba dva tisíce korun), v případě podnikatelů a podniků až dvacetinásobku.