„Žádnou verzi nepovažujeme za přednostní. Na začátku jsme měli více než patnáct verzí, ale jejich počet se snížil poté, co byly zanalyzovány záznamy z černých skříněk,“ prohlásil zástupce šéf úřadu pro bezpečnost letů ruských ozbrojených sil Sergej Bajnetov. Vyloučil při tom, že by na palubě tupolevu v době jeho pádu do Černého moře zuřil požár, anebo tam explodovala nálož.

Podle ruského ministra dopravy Maxima Sokolova budou prvotní závěry známy v lednu, závěrečnou zprávu vyšetřovatelů však lze čekat až mnohem později. Sokolov prohlásil, že důvodem havárie byla „nesprávná funkce” techniky.

Nejmenovaný zdroj z vyšetřování rovněž prozradil TASSu, že záznam z třetí skříňky není plně použitelný. Zvuková nahrávka zachycující dění v zadní části letounu je poničená.

„Záznam byl nalezen, ale je vážně poškozen,“ uvedl zdroj, podle něhož je však možné jeho částečné rozluštění.

Trajektorie letu Tu-154

FOTO: Mapy.cz

Letoun se zřítil cestou na ruskou základnu Hmejmím v Sýrii, kde měli Alexandrovci u příležitosti vánočních svátků zazpívat vojákům. Zřítil se v blízkosti Soči, kde doplňovalo palivo.