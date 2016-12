Německo letos dobrovolně opustilo 55 tisíc migrantů

Letos opustí dobrovolně Německo zhruba 55 tisíc žadatelů o azyl. Je to nejvyšší počet za posledních 16 let, napsal ve středu deník Süddeutsche Zeitung s odvoláním na informace Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky. Většina jich pocházela ze zemí západního Balkánu a měla jen nepatrnou šanci na získání trvalého pobytu v Německu. Vloni přišlo do země 1,1 miliónu žadatelů o azyl.