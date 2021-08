Nehoda nákladních vlaků v Chorvatsku komplikuje spoje RegioJetu. Úsek je neprůjezdný

RegioJet zajistil pro cestující do Rijeky a Splitu a dalších přímořských destinací náhradní autobusovou dopravu. „S ohledem na kapacitu vlaku jsme celkem zajistili ve spolupráci s chorvatskými partnery 14 autobusů, které postupně odvážely cestující z Koprivnice až do jejich cílových destinací," sdělil ČTK mluvčí společnosti Aleš Ondrůj s tím, že pasažérům bude vrácena polovina jízdného.

Všichni cestující podle Ondrůje dorazili během odpoledne a večer v pořádku do svých destinací na jaderském pobřeží. „Vlakový spoj, který přijíždí do Chorvatska, zítra (ve čtvrtek, pozn. ČTK) ráno pojede z Koprivnice do Záhřebu odklonovou trasou s tím, že ta část spoje, která jede do Rijeky, pojede do Rijeky jako vlak již bez náhradní autobusové dopravy.