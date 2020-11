Belgii rapidně klesají denní přírůstky nakažených. Může za to přetížený systém testování

Do 21. října platilo, že testovat na koronavirus se mohou nechat lidé se symptomy či lidé, kteří symptomy nemají, ale byli v rizikovém kontaktu, tzn. strávili delší čas v blízkosti nakaženého. Od 21. října do 15. listopadu v Belgii platí, že testováni mohu být pouze lidé s příznaky či lidé přijatí do nemocnice nebo pečovatelských domovů a rovněž lidé, kde hrozí vznik velkého ohniska (například sportovní kluby).