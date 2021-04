Záhada tisíců křížů v chrámu Božího hrobu má řešení

„Tento jedinečný fenomén nás vždy mátl,“ přiznal vedoucí jeruzalémského okrsku IAA Amit Re’em a zeptal se: „Je to graffiti poutníků, nebo spíše něco jiného?“

Narážel tím na nejčastější teorii o smyslu křížů na zdech. Podle ní to byla pro dávné poutníky jakási obdoba různých značek či jmen, které dnešní turisté vyrývají do kamene nebo aspoň do kůry stromů na důkaz, že na daném místě také byli.