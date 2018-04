Novinky, ČTK

Syrská agentura SANA oznámila, že „experti na chemické zbraně vstoupili do Dúmy”. Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Heather Nauertová ale později oznámila, že si Washington nemyslí, že se vyšetřovatelé dostali k místu útoku.

Sdělila, že ví o zprávách ze Sýrie, že inspektoři místo viděli, avšak Spojené státy se domnívají, „že tým ještě do Dúmy nevstoupil”. Zopakovala také dřívější tvrzení Washingtonu, podle nějž byl v Dúmě použit chlór a sarin.

Rusko dříve čelilo obvinění, že blokuje činnost inspektorů. U chemických útoků je přitom potřeba dorazit na místo co nejdříve, aby se daly co nejlépe zajistit stopy, protože chemické látky rychle vyprchávají. Pokud by inspektoři přijeli do Dúmá až ve středu, bylo by to jedenáct dnů po útoku.

Americký zástupce v OPCW Kenneth Ward na zasedání organizace řekl, že ruské síly mohly manipulovat s důkazy na místě útoku. Rusko totiž už dříve uvádělo, že tam nenašlo žádné stopy po chlóru.

„Rozumíme tomu tak, že Rusové možná navštívili místo útoku. Obáváme se, že s ním mohli manipulovat s cílem zabránit snahám mise OPCW provést efektivní vyšetřování,“ řekl Ward.

Francouzské ministerstvo zahraničí v úterý prohlásilo, že „je velmi pravděpodobné, že důkazy z místa zmizí, než tam přijedou experti z OPCW“.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov to popřel. „Mohu garantovat, že Rusové na místě s ničím nemanipulovali,“ řekl.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová k tomu pak řekla, že ji postoj francouzského ministerstva zahraničí udivuje. „Rusko se vyslovilo pro co nejrychlejší vyslání inspekce do Dúmy a poskytlo veškerou podporu, aby se ta cesta mohla zorganizovat,” uvedla. Vjezd inspektorů podle ní komplikoval fakt, že v Dúmá jsou stále zbylí povstalci a OSN si přála bezpečnostní záruky.

Místo už v pondělí navštívil zpravodaj stanice CBS Seth Doanne. Obyvatelé zasažené budovy, kde bylo nalezeno nejméně třicet těl, mu popisovali, že se kolem nich náhle šířil plyn. „Nemohli jsme dýchat. Páchl po chlóru,” líčili.

Další obyvatel, který přišel o několik příbuzných, mu ukázal žlutou nádobu, která prorazila střechu budovy. Podle CBS vypadala podobně jako jiné, které byly použity při útocích chlórem.

Chemická laboratoř povstalců

Alexandr Rodionov z chemické jednotky ruské armády ve úterý řekl, že jeho lidé našli v Dúmá chemickou laboratoř používanou povstalci. Na místě byl prý chlór a materiál potřebný k výrobě yperitu. Kanystr s chlórem se podle Rodionova podobal nádobě, která byla na záběrech povstalců dokumentujících údajné místo chemického útoku.

Laboratoř byla v jednom z tunelů pod městem, V tunelech byla také dobře vybavená autodílna. Ve městě také našli podle syrské agentury SANA největší dílnu na výrobu minometných granátů vybavenou velkými obráběcími stroji. Ve městě také radikálové ze skupiny Džaíš al-Islám vykopali zákop, v němž mohly jezdit i tanky, které měli ve výzbroji, což potvrzoval i Západ.

Už v pátek uvedla syrská agentura SANA, že v jiném městě ve Východní Ghútě nalezli syrští vojáci dílnu na výrobu munice a sklad zbraní.