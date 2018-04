Izrael pošle 16 tisíc migrantů na Západ, uvedl Netanjahu k dohodě s OSN. Pak vše zastavil

Izrael v pondělí oznámil zrušení kontroverzního plánu na deportaci asi 35 tisíc afrických migrantů zpět do Afriky poté, co se prý dohodl s úřadem OSN pro uprchlíky o tom, že se část z nich integruje v Izraeli a více než 16 tisíc z nich se přesune do západních zemí. Půjde prý o země jako Německo, Itálie nebo Kanada, uvedl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Německo a Itálie ale vzápětí popřely, že by se jich dohoda týkala. A premiér kvůli domácí kritice po několika hodinách dohodu pozastavil.