Harírí 4. listopadu překvapivě podal ze Saúdské Arábie demisi, což vysvětlil sílícím vlivem šíitského Hizballáhu v libanonské vládě a obavami o svůj život. [celá zpráva] Zabit byl i jeho otec. Prezident Michel Aún ale Harírího rezignaci nepřijal.

V rozhovoru pro Paris Match Harírí svou rezignaci zdůvodnil tím, že Libanon nehodlá dál tolerovat způsob, jakým se ozbrojené křídlo Hizballáhu zapojuje v regionu, zejména v Jemenu, kde podporuje šíitské povstalce. Ti válčí proti vládě, za níž stojí mezinárodní koalice v čele se Saúdskou Arábií. Hizballáh tato obvinění odmítá s tím, že do konfliktu v Jemenu zapojen není.

Harírí ve středu napsal, že rozhovory po jeho rezignaci byly „pozitivní”. Zatím ale není jasné, zda Hizballáh svolí k nějakým ústupkům, výměnou za to, že Harírí z postu premiéra neodstoupí.

Harírí byl v Saúdské Arábii od 3. listopadu, 18. listopadu přiletěl do Francie, kde se setkal s prezidentem Emmanuelem Macronem. Následně se krátce zastavil v Egyptě a na Kypru, než odletěl do Bejrútu. Po návratu do vlasti Harírí 22. listopadu oznámil, že rezignaci na žádost prezidenta odkládá. [celá zpráva]

Světová média a řada libanonských politiků spekulovala, že Harírího k rezignaci přinutila Saúdská Arábie s cílem oslabit Hizballáh, podporovaný Íránem. Teherán a Rijád jsou hlavními rivaly v regionu.