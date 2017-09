Útočník podle výpovědi svědka do osady Har Adar nedaleko Jeruzaléma přišel se skupinou palestinských dělníků. Zaútočil na policisty hlídkující při vstupu do osady. Tři zemřeli na místě zemřeli, čtvrtý byl v kritickém stavu převezen do nemocnice.

Policie následně útočníka postřelila. O jeho zdravotním stavu nejsou informace, doplnil Armádní rozhlas.

Při útocích Palestinců na Izraelce zemřelo od podzimu 2015, kdy začala nová vlna násilností, víc než 300 lidí - na izraelské straně 48, na palestinské 255. Izraelské úřady uvádějí, že většina zabitých Palestinců byli útočníci.