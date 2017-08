„Telavivská policie obdržela od arabského řidiče autobusu 10 000 dolarů, které si zapomenul ultraortodoxní pasažér. Řidič pochází z Bajt Haníny," řekla mluvčí. Bajt Hanína je palestinská čtvrť ve východním Jeruzalémě, který Izrael v roce 1967 obsadil a později připojil k západní části města. Celý Jeruzalém pak v rozporu s mezinárodním právem označil za své nedělitelné hlavní město. Ve východní části má stále převahu arabské obyvatelstvo.

Peníze patřily muži z Bnej Braku, místa u Tel Avivu, které obývají hlavně ultraortodoxní židé.

Agentura AFP s poctivým řidičem Ramadánem Džamdžumem hovořila. Řekl, že peníze byly v balíčku, který vypadl z batohu pasažéra. „Upozornil jsem ho na to, ale on neslyšel, protože telefonoval. Informoval jsem proto společnost, pro niž pracuji, a peníze jsme vrátil. Ty peníze se mne netýkají. Byla to moje morální a náboženská povinnost, abych je ve jménu Boha a své práce vrátil,” řekl pětatřicetiletý Palestinec.

Žádnou finanční odměnu za to nezískal a spokojit se má s vyznamenáním, které mu udělil zaměstnavatel.