"Syrské demokratické síly (SDF) mají navzdory tvrdému odporu organizace Islámský stát (IS) nyní pod kontrolou padesát procent města Rakka," oznámil šéf SOHR Ramí Abdar Rahmán.

Jednotky SDF, jejichž členy jsou Arabové i Kurdové, poprvé vstoupily do severosyrského města na počátku června poté, co se jim ho podařilo prakticky obklíčit. Rakka je baštou a de facto hlavním městem teroristické organizace IS v Sýrii.

Operace hněv Eufratu začala v listopadu



Širší ofenzíva s cílem dobýt Rakku pod názvem Hněv Eufratu začala loni v listopadu. Nejprve jednotky dobývaly okolní regiony v provincii. Vzdušnou a pozemní logistickou podporu včetně dodávek potřebných zbraní a munice zajišťují USA a jejich spojenci - západní i regionální.

Podle mezinárodní koalice bojující proti IS se v současnosti v Rakce zdržuje asi 2 500 členů organizace IS. Ve městě podle odhadů OSN uvízlo zhruba 20 tisíc až 50 tisíc civilistů.