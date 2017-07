Několik arabských zemí s Katarem v červnu přerušilo diplomatické styky, a právě hackerský útok měl podle The Washington Post na tomto kroku nemalý podíl.

Deník s odkazem na americké zpravodajské zdroje napsal, že kontroverzní citáty katarského emíra šajcha Tamima bin Hamada Sáního, které se v květnu objevily na stránkách katarské tiskové agentury a které Katar záhy označil za falešné, byly výsledkem hackerského útoku, který naplánovaly Spojené arabské emiráty. Zda SAE za útok někomu zaplatily, nebo ho spáchaly samy, podle zpravodajských zdrojů není jasné.

Ve zprávě katarské agentury se tehdy objevilo, že emír kritizoval politiku Spojených států vůči Íránu s tím, že „Írán je islámská velmoc, kterou nelze ignorovat“. Zároveň údajně řekl, že palestinské radikální hnutí Hamás, které vládne v pásmu Gazy „legitimně zastupuje Palestince“. Katar tehdy uvedl, že na agenturu zaútočili neznámí hackeři.

Emiráty nařčení odmítají



O dva týdny později Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Egypt vypověděly s Katarem diplomatické styky a zavedly hospodářské sankce. Zdůvodnily to tím, že Katar podle nich podporuje některé teroristické skupiny a sbližuje se s Íránem. Později tyto země sepsaly 13 požadavků, které má Katar splnit, chce-li krizi vyřešit. Katar ale obvinění popírá a požadavky považuje za zasahování do svých vnitřních záležitostí.

„Informace publikované v listu The Washington Post odhalily zapojení SAE a jejich vysoce postavených činitelů v hackerských útocích na katarskou tiskovou agenturu,“ uvedla v prohlášení katarská vláda. „Článek zcela jasně potvrzuje, že byl spáchán hackerský útok,“ pokračovalo sdělení. Státní tajemník SAE Karkáš naopak odmítl, že by se Spojené arabské emiráty zapojily do jakéhokoli hackerského útoku a článek označil za nepravdivý.