V pondělí se skupina obránců IS pokusila hromadně odpálit v blízkosti iráckých vojáků, uvedl velitel koaličních sil generál Stephen Townsend. Radikálové podle něj vyjednávali s vojáky o tom, že se hromadně vzdají, na což ale velitelé nepřistoupili, takže později přišla vlna jednotlivých sebevražedných útoků, informovala stanice ABC News.

Zatím není jasné, kolik osob bylo zadrženo a kolik se jich ještě brání. Townsend jejich počet odhaduje na několik set.

Zajatí muži v Mosulu podezřelí z příslušnosti k Islámskému státu

FOTO: Profimedia.cz

Iráčtí vojáci v Mosulu kontrolují doklady zajatému muži, kterého podezírají z příslušnosti k Islámskému státu.

FOTO: Profimedia.cz

Experti se shodují, že s pádem Mosulu a nadcházejícím pádem další městské bašty IS v syrské Rakce bude hnutí postupně zatlačeno do pouštních a venkovských oblastí. Nadále však budou hrozit krvavé útoky podobné těm, které IS podnikal během ramadánu včetně pumového útoku na oblíbenou zmrzlinárnu v Bagdádu, a dá se očekávat také snaha posílit organizaci v jiné rozvrácené zemi jako Jemen nebo v některé středoafrické zemi.

Townsend proto upozorňuje, že irácká vláda a její spojenci nesmí dopustit vznik Islámského státu „verze 2.0”.

FOTO: Profimedia.cz

Náprava v samotné irácké společnosti bude komplikovaná a zdlouhavá. Irácká vláda podle Townsenda musí „podstatně změnit“ přístup. „Budou se muset usmířit se sunnitskou populací a dát jim pocítit, že Bagdád reprezentuje i je,“ řekl generál.

„Myslím, že všichni natvrdo poznali, že když nevydržíte a nedokončíte práci, tak za deset let budeme zase tam, kde jsme byli,“ potvrdil agentuře Reuters nejmenovaný diplomat.