Těla podle něj patří mužům, ženám i dětem. Pytle, v nichž prchající nesli své osobní věci, jsou poházeny kolem silnice vedoucí ven z města ze čtvrti Zandžili. Ta je jednou ze tří v Mosulu, které jsou ještě v rukou Islámského státu.

Stovkám dalších civilistů se podařilo dosáhnout vládních pozic, informuje Reuters. Někteří z nich jsou zraněni, další očividně nesli v přikrývkách mrtvá těla.

Boje vstoupily do závěrečné fáze



Irácká armáda před týdnem zahájila operaci, jejímž cílem je dobýt poslední část Mosulu, kterou mají pod kontrolou radikální islamisté. Jejich organizace v tomto druhém největším iráckém městě je podle expertů na pokraji porážky, zatím se irácké armádě spolu s mezinárodní koalicí podařilo dobýt zpět na 90 procent města.

Irácké letectvo před zahájením ofenzivy shazovalo do části Mosulu ovládané Islámským státem letáky vyzývající místní obyvatele, aby oblast z bezpečnostních důvodů neprodleně opustili s tím, že vláda zajistí jejich přepravu do bezpečí. Řada expertů a humanitárních organizací ale tento slib zpochybnila s poukazem na to, že příslušníci IS v minulosti už na prchající civilisty útočili.

Enkláva, na kterou se zahájená ofenziva soustřeďuje, zahrnuje především Staré město a čtvrtě na břehu řeky Tigris.

Operaci s cílem dobýt Mosul z rukou islamistů zahájila irácká armáda, kterou ze vzduchu podporuje mezinárodní koalice vedená USA, už loni na podzim. Východní část města se podařilo dobýt letos v lednu. Od února se snaží irácká armáda dobýt západní Mosul. Od počátku ofenzivy z města prchlo přes 730 000 civilistů.

Bojovníci IS se stáhli do hustě zastavěného Starého města, kde je stále kolem 100 000 civilistů.