Ministerstvo zdravotnictví varovalo, že počty ještě mohou stoupnout, protože exploze byla mimořádně silná a došlo k ní v 8:25 místního času, tedy v době, kdy lidé mířili do práce.

„Hodně lidí přichází do této části města za prací na velvyslanectvích a na vojenské základně,” uvedla zpravodajka CNN Jessica Donatiová, která vyvázla bez zranění: „Měla jsem štěstí, že jsem v tu chvíli byla ve sprše.”

Většinu obětí tvoří civilisté a mezi zraněnými jsou i cizinci pracující v telekomunikační firmě Roshan, uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Vadíd Madžroh.



Výbuch poškodil i českou ambasádu, zaměstnanci jsou však v pořádku. „Jedná se o škody způsobené tlakovou vlnou, která rozbila okna. Všichni pracovníci velvyslanectví jsou v pořádku a v tuto chvíli probíhají opravy. Evakuace nebyla nutná a provoz ambasády nebyl omezen,“ řekla Novinkám mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová.



Updates: According to Min of Public Health, 49 are martyred & 319 wounded in #Kabulblast. — GMIC Afghanistan (@GMICafghanistan) 31. května 2017

Vzhledem k počtu zraněných a mrtvých jde o nejhorší útok ve městě od roku 2001, kdy začala invaze do Afghánistánu. Překonal i loňský dubnový, který si vyžádal 64 mrtvých, i zřejmě i červencový s podobným počet obětí jako středeční, ale nižším počtem zraněných.

Při explozi zraněný muž přichází do nemocnice.

FOTO: Mohammad Ismail, Reuters

Podle prvních zpráv vybuchla nálož v autě na náměstí Zanbak v centru města. Exploze byla tak silná, že tlaková vlna poškodila objekty ve vzdálenosti několik set metrů. Zničeno také bylo třicet aut, která vyhořela. Nad městem se objevil oblak dýmu.

Zraněný muž je v Kábulu přepravován do nemocnice.

FOTO: Mohammad Ismail, Reuters

Co bylo terčem exploze, zatím není známo. V okolí náměstí se nachází diplomatická a vládní čtvrť a prezidentský palác. „Byla to nálož v autě u německého velvyslanectví,“ řekl mluvčí kábulské policie Basir Mudžáhid agentuře Reuters, „ale jsou tam i další významné budovy a kanceláře. Je těžké říci, co přesně je cílem.“ Podle CNN byla nálož odpálena u vjezdu do zelené zóny.



Německá ambasáda je od místa výbuchu podle agentury DPA vzdálená zhruba 300 metrů. Zatím není jasné, zda byl někdo z jejích zaměstnanců zraněn nebo zabit.

Poškozeno bylo při útoku francouzské velvyslanectví, přestože oblast chrání třímetrová zeď. „Francouzská ambasáda, stejně jako německá ambasáda, utrpěla materiální škody," řekla rádiu Europe 1 francouzská ministryně pro evropské záležitosti Marielle de Sarnezová.

Dva zaměstnanci japonského velvyslanectví utrpěli zranění.

Kouř po explozi v Kábulu

FOTO: Reuters

K útoku se zatím nikdo nepřihlásil.

50 killed in #Kabul. The blast took place in a high-security area near embassies but I doubt #Pakistan will ever claim its responsibility. pic.twitter.com/emcEA8cWuf — Anu Tomar (@iam_anu12) 31. května 2017

Obyvatelé afghánské metropole zvyklí na občasné výbuchy podle stanice BBC hovoří o nebývale silné explozi, která vyrážela okna stovky metrů od místa útoku.