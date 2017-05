Čtrnáctiletého chlapce v Izraeli rodiče celý život věznili doma

Policie v izraelském městě Hadera zatkli rodičovský pár, který měl celý život věznit svého nyní čtrnáctiletého syna. Právník asi padesátiletých rodičů, kteří do Izraele přišli původně z Ruska, uvedl, že chlapce zavírali kvůli jeho zdravotnímu stavu. Hoch trávil čas v bytě a jednou či dvakrát za měsíc ho vyvedli na dvorek za domem, většinou v noci. Uvedl to Armádní rozhlas a server Times of Israel.